ЕС напомнил Киеву о необходимости отмены скандальной поправки к закону об Антикоррупционном суде

Президент Европейского Совета подчеркнул, что антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом для Украины.

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркивает, что Евросоюз ожидает принятия Верховной Радой Украины поправок в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом он сказал по итогам юбилейного, XX саммита Украина - Европейский Союз в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

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"Мы приветствуем недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ожидаем принятия поправок, которые нужны для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины", - подчеркнул Туск.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.