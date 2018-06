ГУАМ отказывается от русского языка - Климкин

«Перебираю председательство в ГУАМ. Надо наполнить ее новым содержанием. Для начала я предложил вести заседание наанглийском, а не русском. Все поддержали», - написал Климкин в своем Twitter.

1/2 Перебираю головування в ГУАМ. Треба наповнити її новим змістом. Для початку я запропонував засідання вести анг, а не рос. Всі підтримали — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 5, 2014

«А генсек ГУАМ тут же показал, что у него на компьютере кириллица даже не установлена. Поэтому все, как говорится, on the same page», - цитирует Климкина "Радио Свобода".

При этом в микроблоге МИД Украины в соцсети Twitter сообщается, что заседание ГУАМ сейчас проходит в Базеле (Швейцария).

Справка. Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - создали в 1997 году Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова (с 1999-го по 2005 в организацию также входил Узбекистан).