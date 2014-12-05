ГУАМ отказывается от русского языка - Климкин
Председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - перешло к Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Перебираю председательство в ГУАМ. Надо наполнить ее новым содержанием. Для начала я предложил вести заседание наанглийском, а не русском. Все поддержали», - написал Климкин в своем Twitter.
1/2 Перебираю головування в ГУАМ. Треба наповнити її новим змістом. Для початку я запропонував засідання вести анг, а не рос. Всі підтримали
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 5, 2014
«А генсек ГУАМ тут же показал, что у него на компьютере кириллица даже не установлена. Поэтому все, как говорится, on the same page», - цитирует Климкина "Радио Свобода".
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При этом в микроблоге МИД Украины в соцсети Twitter сообщается, что заседание ГУАМ сейчас проходит в Базеле (Швейцария).
Справка. Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - создали в 1997 году Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова (с 1999-го по 2005 в организацию также входил Узбекистан).