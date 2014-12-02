Порошенко предлагает оставить на должностях Полторака и Климкина

Порошенко предлагает переназначить Полторака министром обороны и Климкина - министром иностранных дел.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту переназначить Степана Полторака на должность министра обороны Украины и Павла Климкина - министром иностранных дел Украины. Читайте такжеПорошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины трех иностранных специалистов Соответствующие проекты постановлений Верховной Рады внесены президентом в парламент, сообщается на сайте ВР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter