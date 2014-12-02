Порошенко предлагает оставить на должностях Полторака и Климкина
15:17, 02 декабря 2014Политика
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Порошенко предлагает переназначить Полторака министром обороны и Климкина - министром иностранных дел.
Порошенко хочет оставить Климкина и Полторака / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту переназначить Степана Полторака на должность министра обороны Украины и Павла Климкина - министром иностранных дел Украины.
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Соответствующие проекты постановлений Верховной Рады внесены президентом в парламент, сообщается на сайте ВР.
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