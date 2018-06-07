В РФ пригрозили уголовным делом актеру, предложившему отдать Украине Крымский мост

11:06, 07 июня 2018
Политика
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Ефремова могут привлечь к уголовной ответственности / фото УНИАН

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Об этом заявил член комитета российского Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает "РБК".

«Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности», - подчеркнул российский чиновник. 

Как сообщал УНИАН, российский актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю предложил отдать Украине Крымский мост и поставлять бесплатный газ в обмен на Крым.

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Теги: #Крым#крымский мост