"Пускай деньги берут за проезд": российский актер предложил "расплатиться" с Украиной за Крым Керченским мостом

"Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать. И все. Пускай они деньги берут за проезд", - заявил Ефремов.

Российский актер Михаил Ефремов, известный своими пьяными выходками, назвал два условия, которые, по его мнению, помогут убедить Украину отказаться от аннексированного Крыма.

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Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю.

"Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать. И все. Пускай они деньги берут за проезд. И они счастливы будут. И может быть, Крым простят", - заявил актер.

Также он предложил "расплатиться" с Украиной бесплатным газом.

"Мне кажется, что если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", - сказал Ефремов, добавив, что это невозможно, потому что россиянам не понравится, что Украина будет продавать "их бесплатный газ".

Как сообщал УНИАН, Владимир Путин рассказал об условиях возвращения Крыма Украине. Российский президент в очередной раз озвучил тезисы о неконституционном перевороте в Украине, о защите русскоязычного населения и своих военных объектов в Крыму.