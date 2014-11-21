Яценюк заявил, что Кабмин нужно сформировать в ближайшие 10 дней

13:45, 21 ноября 2014
Политика
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Новый состав правительства должен быть сформирован как можно быстрее, и программа работы нового Кабинета министров уже формируется на базе коалиционного соглашения, которое будет подписано всеми участниками большинства нового состава Верховной Рады.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Народ впервые дал проевропейским силам конституционный мандат - для реализации как данного соглашения (Коалиционного соглашения - УНИАН) так и положений Соглашения об ассоциации с ЕС, которое должно стать основой нашего плана действий», - сказал Яценюк в ходе презентации Коалиционного соглашения в парламенте. Он отметил, что «программа действий правительства разрабатывается уже сейчас. Она простая, четкая: что, когда и в какие сроки делается».

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По словам главы правительства, программа учитывает реформирование сектора безопасности и обороны, экономические изменения и налоговую реформу. «Третий вопрос - децентрализация власти, четвертый вопрос - борьба с коррупцией, пятый вопрос - реформа публичной администрации или государственной власти. Это будет выноситься на публичное обсуждение», - сказал Яценюк.

Вместе с тем, он добавил, что сейчас важно то, кто будет выполнять программу действий. «Правительство - это конкретные персоналии, которые должны выполнять реформы, проводить реальные изменения и брать ответственность... Поэтому чем быстрее мы сформируем правительство, тем быстрее в Украине будут изменения, которых ожидают».

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