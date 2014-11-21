Яценюк заявил, что Кабмин нужно сформировать в ближайшие 10 дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Народ впервые дал проевропейским силам конституционный мандат - для реализации как данного соглашения (Коалиционного соглашения - УНИАН) так и положений Соглашения об ассоциации с ЕС, которое должно стать основой нашего плана действий», - сказал Яценюк в ходе презентации Коалиционного соглашения в парламенте. Он отметил, что «программа действий правительства разрабатывается уже сейчас. Она простая, четкая: что, когда и в какие сроки делается».

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По словам главы правительства, программа учитывает реформирование сектора безопасности и обороны, экономические изменения и налоговую реформу. «Третий вопрос - децентрализация власти, четвертый вопрос - борьба с коррупцией, пятый вопрос - реформа публичной администрации или государственной власти. Это будет выноситься на публичное обсуждение», - сказал Яценюк.

Вместе с тем, он добавил, что сейчас важно то, кто будет выполнять программу действий. «Правительство - это конкретные персоналии, которые должны выполнять реформы, проводить реальные изменения и брать ответственность... Поэтому чем быстрее мы сформируем правительство, тем быстрее в Украине будут изменения, которых ожидают».