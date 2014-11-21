Лидеры пяти партий-победителей выборов парафировали коалиционное соглашение
Официальное подписание коалиционного соглашения состоится на первом заседании новой ВР.
Лидеры “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко, “Батькивщины” Юлия Тимошенко, “Народного фронта” Арсений Яценюк, “Радикальной партии Олега Ляшко” Олег Ляшко и Оксана Сыроед от Объединения “Самопомич” торжественно парафировали текст коалиционного соглашения.
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Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время презентации коалиционного соглашения с участием лидеров политических партий - победителей парламентских выборов.
Представитель “Блока Петра Порошенко” Владимир Гройсман отметил, что документ создан для проведения реформ в стране. Он отметил, что были найдены “лучшие решения”, которые позволят сразу после первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины начать формирование правительства, создать качественную среду для проведения изменений и реформ в стране.
Гройсман добавил, что официальное подписание коалиционного соглашения состоится на первом заседании новой ВР (запланировано на 27 ноября - УНИАН), когда будут образованы политические фракции.