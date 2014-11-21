Лидеры пяти партий-победителей выборов парафировали коалиционное соглашение

13:34, 21 ноября 2014
Политика
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Официальное подписание коалиционного соглашения состоится на первом заседании новой ВР.

УНИАН
 

Лидеры “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко, “Батькивщины” Юлия Тимошенко, “Народного фронта” Арсений Яценюк, “Радикальной партии Олега Ляшко” Олег Ляшко и Оксана Сыроед от Объединения “Самопомич” торжественно парафировали текст коалиционного соглашения.

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Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время презентации коалиционного соглашения с участием лидеров политических партий - победителей парламентских выборов.

Представитель “Блока Петра Порошенко” Владимир Гройсман отметил, что документ создан для проведения реформ в стране. Он отметил, что были найдены “лучшие решения”, которые позволят сразу после первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины начать формирование правительства, создать качественную среду для проведения изменений и реформ в стране.

Гройсман добавил, что официальное подписание коалиционного соглашения состоится на первом заседании новой ВР (запланировано на 27 ноября - УНИАН), когда будут образованы политические фракции.

Глава правительства Арсений Яценюк подписівает коалиционное соглашение
Глава правительства Арсений Яценюк подписівает коалиционное соглашение /  © УНИАН
Лидеры партий, которые прошли в Раду, собрались на подписание коалиционного соглашения
Лидеры партий, которые прошли в Раду, собрались на подписание коалиционного соглашения /  © УНИАН
Лидеры партий поздравляют друг друга с парафированием коалиционного соглашения
Лидеры партий поздравляют друг друга с парафированием коалиционного соглашения  /  © УНИАН
Лидер Блока Петра Порошенко Юрий Луценко и представитель Объединения ''Самопомич'' Оксана Сыроед
Лидер Блока Петра Порошенко Юрий Луценко и представитель Объединения "Самопомич" Оксана Сыроед /  © УНИАН
Лидер ВО ''Батькивщина'' Юлия Тимошенко и лидер ''Радикальной партии Олега Ляшко'' Олег Ляшко во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер "Радикальной партии Олега Ляшко" Олег Ляшко во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения /  © УНИАН
Лидер ''Народного фронта'' Арсений Яценюк во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения /  © УНИАН
Глава правительства поздравляєт Юлию Тимошенко с подписанием соглашения
Глава правительства поздравляєт Юлию Тимошенко с подписанием соглашения /  © УНИАН
Лидер ВО ''Батькивщина'' Юлия Тимошенко и лидер ''Радикальной партии Олега Ляшко'' Олег Ляшко во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер "Радикальной партии Олега Ляшко" Олег Ляшко во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения /  © УНИАН
Лидеры партий поздравляют друг друга с парафированием коалиционного соглашения
Лидеры партий поздравляют друг друга с парафированием коалиционного соглашения  /  © УНИАН
Лидеры партий, которые прошли в Раду, собрались на подписание коалиционного соглашения
Лидеры партий, которые прошли в Раду, собрались на подписание коалиционного соглашения /  © УНИАН
Лидер ''Народного фронта'' Арсений Яценюк во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время торжественного парафирование текста коалиционного соглашения /  © УНИАН
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