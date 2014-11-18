Гумконвои РФ привозят боевикам топливо для военной техники и оружие – СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“До этого времени в так называемых гуманитарных конвоях завозилось горючее для танков, БТРов, тяжелой техники, завозились непосредственно патроны. Последние два конвоя везли специальное оборудование для так называемых тренировочных центров уже непосредственно на нашей территории. Это и мишени, и все, что они считают нужным для себя”, - сказал Наливайченко.

При этом он подтвердил информацию, что в обратном направлении грузовики вывозят тела погибших боевиков и российских наемников.

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Наливайченко при этом подчеркнул, что международным экспертам необходимо присоединиться к поиску мест захоронения тел без идентификации, мест пыток, чтобы идентифицировать, в том числе для российских родителей, тела их погибших родственников.

“Эти конвои должны перестать курсировать туда-сюда”, - отметил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, с 23 августа украинскую границу пересекло уже 7 автоколонн, которые, по утверждению российской стороны, доставляют на Донбасс "гуманитарную помощь". Однако в украинском МИД отмечают, что российских гуманитарных конвоев не существует и это еще один из способов обеспечения боевиков.