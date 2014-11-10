Взрыв в харьковском пабе квалифицирован как теракт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт с тяжелыми последствиями).

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В прокуратуре заметили, что количество пострадавших в результате взрыва составляет 11 человек.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в Харькове в кафе “Рокс Паб Стена” произошел взрыв. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадали 11 человек. Они госпитализированы.

Директор паба Михаил Озеров связывает взрыв с волонтерской помощью, которую сотрудники заведения и он лично предоставляют переселенцам из Донбасса, а также бойцам, участвующим в антитеррористической операции.