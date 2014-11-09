В Харькове в пабе произошел взрыв: ранены 8 человек

Пострадали 8 человек.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, взрыв в пабе «Стена» на улице Рымарской в центре Харькова произошел сегодня, 9 ноября, около 22:00.

По предварительным сведениям, в результате взрыва пострадали 8 человек. Все они доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.

Причина взрыва - утечка газа. По другой информации, взрыв прогремел возле стойки бара. Там оставили пакет, сообщает Главное.

Как отмечает издание, паб "Стена" известен своим патриотизмом и является популярным заведением среди бойцов батальонов, которых 9 ноября встречали из зоны АТО.