В Харькове в пабе произошел взрыв: ранены 8 человек
23:26, 09 ноября 2014Общество
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В Харькове на улице Рымарской в центре города в пабе "Стена" прогремел взрыв.
В Харькове в пабе произошел взрыв
Пострадали 8 человек.
Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, взрыв в пабе «Стена» на улице Рымарской в центре Харькова произошел сегодня, 9 ноября, около 22:00.
По предварительным сведениям, в результате взрыва пострадали 8 человек. Все они доставлены в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.
Причина взрыва - утечка газа. По другой информации, взрыв прогремел возле стойки бара. Там оставили пакет, сообщает Главное.
Как отмечает издание, паб "Стена" известен своим патриотизмом и является популярным заведением среди бойцов батальонов, которых 9 ноября встречали из зоны АТО.
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