Рейтинг Тимошенко растет, а у Порошенко снижается - социология КМИС

Среди политических партий самые высокие рейтинги также у ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Если бы выборы президента состоялись в конце февраля, то в первом туре больше всего голосов получила бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (24,6% от тех, кто определился и пойдет на выборы). Действующий президент Петр Порошенко оказался бы лишь на 4 месте с результатом 9,8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные сегодня.

В пресс-релизе КМИС говорится, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине февраля), то получим:

· 24,6% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

· 15,5% – за Олега Ляшко,

· 12,5% – за Анатолия Гриценко,

· 9,8% – за Петра Порошенко,

· 9,7% – за Юрия Бойко,

· 9,5% – за Вадима Рабиновича,

· 4,9% – за Андрея Садового,

· 4,2% – за Владимира Гройсмана,

· 3,8% – за Олега Тягнибока,

· 0,6% – за Арсения Яценюка,

· за других кандидатов – всего 4,9%.

Киевский международный институт социологии проанализировал динамику электоральных рейтингов политиков за последние полгода. За это время Юлия Тимошенко продемонстрировала наибольший рост (+6,8%), а Петр Порошенко - наибольшее падение (-8,5%).

Тезис о том, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко, получил наибольшую поддержку. На вопрос «Кто, по Вашему мнению, станет следующим президентом Украины?» ответы респондентов распределились таким образом:

· 9,4% назвали Юлию Тимошенко,

· 8,2% – Петра Порошенко,

· 2,7% – Олега Ляшко,

· 2,4% – Вадима Рабиновича,

· 2,3% – Юрия Бойко,

· 1,9% – Анатолия Гриценко,

· 1,7% – Владимира Гройсмана

В партийном рейтинге лидирует партия «Батькивщина». Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, голоса распределились следующим образом:

· 22,5% проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение«Батькивщина»,

· 13,7% – за Радикальную партию О. Ляшко,

· 12,4% – за партию «Оппозиционный блок»,

· 10,3% – за партию «За жизнь»

· 9,4% – за партию «Гражданская позиция»,

· 6,6% – за партию «Блок Петра Порошенко»,

· 6% – за партию «Объединение «Самопомощь»,

· 5,8% – за партию «Всеукраинское объединение «Свобода»,

· 3,1% – за партию «УКРОП»,

· 2,4% – за партию «Рух новых сил»,

· 1,7% – за Аграрную партию,

· 1,5% – за партию «Народный фронт»,

· 1,2% – за Социалистическую партию,

· за другие партии – всего 3,4%,

Анализ динамики партийных рейтингов совпадает с тенденциями персональных показателей лидеров. Так с сентября 2017 года, «Батькивщина» выросла на 6,2%, БПП «Солидарность» потеряла 5,6%.

Опрос был проведен КМИС с 5 по 21 февраля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных частей Луганской и Донецкой обалстей) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.