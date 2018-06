Министр иностранных дел Украины настоятельно призывает «начать диалог» - The New York Times

Письмо Павла Климкина редактору газеты The New York Times, опубликованное на сайте The New York Times, в ответ на статью «Доказательства указывают на то, что украинские силы применили кассетные бомбы».

Редактору:

«Доказательства указывают на то, что украинские силы применили кассетные бомбы» (новостная статья от 21 октября) выдвигает серьезные обвинения против сил обороны Украины. Они заслуживают тщательного расследования - для которого Украина не только открыта, но и с радостью примет в нем участие.

Смерть каждого гражданина в этой войне является трагедией для Украины, которая делает дальнейшее примирение и возобновление отношений еще более сложными. Она повышает уровень ненависти - и играет на руку тем, кто хочет расколоть страну. Украина этого не хочет, поэтому она будет противостоять и беспорядочному насилию, и попыткам измарать имя Украины в глазах всего мира и своих граждан.

Не все в мире можно объяснить по латинского принципу «cui prodest» («кто от этого выиграет»). Но, безусловно, Украина меньше всех заинтересована в том, чтобы заставить местное население ненавидеть центральное правительство в Киеве.

Ваше обвинение в том, что украинская армия использовала кассетные бомбы, не было подтверждено наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Каждая война – это не только трагедия, но также и шквал противоречивых свидетельств. Тем не менее, мы готовы сесть и вместе с международными специалистами проанализировать каждый конкретный случай, без предвзятости или идеологического рвения.

С самого начала эта война была принесена в Украину и по-прежнему нагнетается извне. Она питается ненавистью. А ненависть питается пропагандой – немыслимой идеей о «карательной войне Украины против своих собственных граждан».

Украинцы искреннее желают прекратить войну и начать диалог.

Павел Климкин

Киев, Украина, 28 октября 2014