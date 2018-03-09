В Крыму поняли: вокруг не то, что показывали по телевизору, но признать ошибку не могут - активист Батрак

Батрак рассказал, как люди живут на оккупированной территории, как Крым изменился за четыре года, и почему Украина потеряла полуостров.

Активист Украинского культурного центра в Симферополе Михаил Батрак всего на несколько дней приехал на материковую часть Украины. Административную границу пересек как всегда по украинскому паспорту – от российского документа отказался еще в апреле 2014 года.

После появления на полуострове "зеленых человечков" Михаил думал о переезде из Крыма, но решил остаться. Теперь он мониторит политические процессы на полуострове. Из его публикаций в социальных сетях можно узнать, на каком этапе дела украинца Владимира Балуха, установившего на стене своего дома табличку с новым названием улицы "Героев Небесной Сотни", Игоря Мовенко, избитого в Севастополе сотрудником бывшего "Беркута", крымского правозащитника Сулеймана Кадырова.

Как рассказал активист в интервью "Главреду", его самого представители ФСБ на полуострове несколько раз вызывали на допросы, а прокуратура вручала разного рода предупреждения.

"Тогда, в феврале 2014 года, поначалу мы еще даже и не думали, что все обернется так. Казалось, что это какие-то политические игры наших чиновников, их попытка удержаться у власти после Майдана. А когда 27 февраля увидели российских военных, которые брали административные здания, в том числе крымский парламент, тогда появился страх, ведь стало очевидно, что происходит процесс захвата территорий. Чувствовалось, что вокруг что-то непонятное, страшное, чужое. Противно было, ужасно. Все сидели на чемоданах, думали: уезжать или оставаться, ждали, чем все закончится. Никто не мог даже представить, что будет с активистами, какие репрессии начнутся", - отметил Батрак.

На вопрос, почему остался в Крыму, Батрак ответи: "Даже не могу четко сказать. В апреле 2014 написал отказ от российского гражданства. Был сложный процесс – никто не знал, куда идти, чтобы это сделать. Не было детальной информации".

По поводу показательного процесса над крымским активистом Игорем Мовенко, которого избили за наклейку батальона "Азов" на велосипеде, Батрак отметил: "Да, и его избил у супермаркета в Севастополе представитель бывшего украинского "Беркута". Сейчас он является сотрудником российского "Омона". Травмы были достаточно серьезные – переломы костей черепа, перелом носа, травма глаза, которая до сих пор дает о себе знать – разорваны сосуды, капилляры. Игорь написал заявление на этого сотрудника. Но уголовное дело в отношении нападавшего возбуждено не было. Состоялся суд над Игорем за распространение "нацисткой символики". Это было первое административное дело Игоря. Позднее к нему пришли с обыском – домой и на рабочее место. В результате изъяли технику. Пришедшие ранее знали, что Игорь писал сообщения в группу "Крым – это Украина". Эти комментарии были признаны экстремистскими".

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На вопрос, не страшно ли жить в Крыму, активист спокойно говорит, что просто привычно стало.

"Было очень страшно. Периодически вызывают на допросы в ФСБ, прокуратуру. Приносят домой предостережения о недопустимости экстремисткой деятельности. Разумеется, все знают, чем я занимаюсь, о чем думаю. И допросы, и обыски бывают на границе", - сказал он.

По мнению активиста, Крым сегодня выглядит очень депрессивно.

"Даже пророссийски настроенные граждане поняли, что это совершенно не то, что они хотели видеть на полуострове, не то, что им показывали по телевизору. Но признать свою ошибку они не могут – идеологический выбор был сделан, назад возвращаться эмоционально тяжело. Каждый месяц кто-то из активных людей выезжает из Крыма из-за преследований. В общем, веселья мало.

Что-то строится, что-то рушится. Много вопросов связано с природоохранной сферой. Вырубаются леса, строятся трассы, в частности, "Таврида", застраивается побережье в Севастополе, мыс Фиолент отдается под застройку церкви, открываются новые карьеры – добывается щебень для строительства трассы и керченского моста. Экологи говорят, что наносится ущерб природе Крыма. А еще строят новый терминал аэропорта. Для чего, не понятно, если сейчас самолетов в Крым прилетает куда меньше, чем до 2014 года. Может, деньги осваивают так.

От "прихода" РФ стало лучше только пенсионерам. У них размер пенсии увеличился. Но выплаты выше только у тех, кто вышел на пенсию до 2014 года, и кому по выгодному тарифу пересчитали – примерно 6-10 тысяч в пересчете на гривны. Хотя и в Украине тоже повысили. Но в Крыму же этого никто не знает. Те, кто идет сейчас, получает примерно как на материке, а цены гораздо выше", - отметил Батрак.

О деле Олега Сенцова и Владимира Балуха в Крыму знают мало:

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"Российские СМИ о деле Балуха ничего не говорят. И крымские тоже. "Грани.ру" или "Медиазона", которые пишут, не считаются – они закрыты на территории Крыма. Да они и не читаемы большим числом людей. Те, кого слушают и смотрят, молчат. О Сенцове проскакивала информация, потому что они не могли избежать появления столь резонансного события, включились в защиту представители культуры из РФ. А так пишут, что задержали и судят крымских террористов. Ни имен, ни фамилий нет, как и информации при каких обстоятельствах происходило задержание. Многие жили с этими "террористами" по соседству. Кто-то тренировал их детей. Вот взять хотя бы дело Абдуллаевых. Двух братьев Теймура и Узеира судят за участие в "террористической организации" "Хизб ут-Тахрир". Они были тренерами по тхеквондо, тренировали большое количество крымских детей, работали в школе, их все знают с положительной стороны. И тут вдруг их судят. Конечно, у людей возникает вопрос: как так может быть, что человек, который тренировал наших детей, вдруг оказался террористом? Задумываются. Но это единичные случаи. Да и о судах они знают по слухам, никто не читает интернет, не мониторит ситуацию", - рассказывает Батрак.

Что кассается того, в чем причина событий, которые произошли в Крыму в феврале-марте 2014 года, Батрак отвечает однозначно: "Украина мало внимания уделяла Крыму, и не замечала, что Россия была излишне внимательна к нам. "Севастополь. Крым. Россия", - этот лозунг появился не в 2014 году, а гораздо раньше. У нас все фестивали проходили под российскими флагами с георгиевскими ленточками. Никогда в Крыму украинских флагов не было так много, как российских. Почва готовилась давно. Если во времена Геннадия Москаля (в 2006 году был Постоянным представителем президента Виктора Ющенко в АР Крым, - Авт.) это еще как-то пресекалось, то, когда пришла "Партия регионов", все началось с новой силой, и тогда власть либо не уделяла этому вопросу внимания, либо это были целенаправленные действия. Все же "регионалы" стали членами партии "Единая Россия", а КПУ превратилась в часть КПРФ", - подытожил активист.