В меморандуме о новой макрофинансовой помощи для Украины предусмотрены невыполненные требования из предыдущей программы – ЕК

В Евросоюзе настаивают на проведении реформ и усилении борьбы с коррупцией в Украине.

В меморандуме о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи (МФП) на сумму 1 млрд евро предусмотрены невыполненные требования из предыдущей программы

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, распространенном сегодня в Брюсселе.

В ЕК констатировали, что все выплаты по предложенной программе, включая первый транш, будут зависеть от реализации мероприятий в рамках реформ, направленных на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике».

«Условия, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, учитывают и мероприятия, которые остаются невыполненными из предыдущей программы МФП, а также включают шаги, направленные на усиление борьбы с коррупцией», - говорится в сообщении.

В Комиссии также отметили, что признают «значительные усилия украинской власти по реформированию, которые были сделаны в последние годы, в том числе в таких ключевых секторах, как энергетика, государственное управление, социальная безопасность, управление государственными финансами и судебная власть».

«С момента окончания срока действия предыдущей программы в январе 2018 года, в Украине продолжали реализовать реформы, в том числе и те, которые касаются некоторых из четырех, которые остались невыполненными, что помешало выплате окончательного транша по той программы. Одно из обязательств уже выполнено: был создан кредитный реестр Национального банка Украины. Но необходимо больше прогресса в других мероприятиях, предусмотренных предыдущей программой. Важно, чтобы был поддержан реформаторский импульс для борьбы с коррупцией ...», - подчеркнули в ЕК.

Читайте такжеМВФ досі не визначився, коли відправить до України оціночну місію (відео)Комментируя принятое решение, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе МФП на сумму 1 млрд евро свидетельствует об обязательстве ЕС «стоять вместе с народом Украины».

«Эта солидарность должна идти рядом с устойчивым обязательством украинской власти выполнять амбициозную повестку дня реформ для создания стабильной и процветающей Украины. Мы рассчитываем на поддержку Европейского парламента и государств-членов этой важной программы», - сказал он.

Европейский комиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси, в свою очередь, отметил, что «Украина продолжает пользоваться политической и финансовой поддержкой Европейского Союза для усилий, направленных на реформы».

«За последние несколько лет многое было достигнуто. Сейчас я призываю власть с новой силой усиливать динамику реформ, построить справедливую, стабильную и процветающую страну в интересах всех украинцев», - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Европейская комиссия предложила Совету ЕС и Европарламента предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро.

Это уже четвертая программа, по которой Киев получает макрофинансовую помощь от Брюсселя. С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами. Из этой суммы 1,61 млрд было выделено в 2014 и 2015 годах в рамках первой и второй программ МФП. В апреле 2015 года ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы. В частности, выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев.

1 марта министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ключевым требованием ЕС к Украине для получения четвертой программы макрофинансовой помощи является запуск автоматической верификации электронных деклараций.