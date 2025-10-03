Война создает много угроз, в частности такие как техногенные оползни.

Из-за ударов, которые РФ наносит по украинским городам, провоцируются техногенные оползни, сооружения подверглись критическим перегрузкам и неизвестно, выдержат ли они даже небольшое землетрясение. Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

В то же время, по словам эксперта, даже самые сильные взрывы российских ракет и снарядов не способны вызвать землетрясение. Энергия, которая образуется во время ударов, значительно меньше той, которая необходима для возникновения естественных подземных толчков. К тому же землетрясения формируются на больших глубинах, а значит, поверхностные взрывы никак не могут повлиять на их количество или силу.

Однако война создает другие угрозы - техногенные оползни, отмечает Гринь. По его словам, состояние многих зданий в Украине сейчас вызывает беспокойство. Старые сооружения и без того "уставшие" временем, тогда как новые могли бы выдержать землетрясение силой 6-7 баллов. Однако удары оккупантов внесли свои коррективы - в районах, где были прямые попадания ракет или артиллерии, дома подверглись критическим перегрузкам, которые снизили их сейсмостойкость.

Видео дня

"Большое количество сооружений, там, где были "прилеты" подверглись критическим перегрузкам с точки зрения сейсмики. Эти волны, которые формируют сильный удар о землю, ракет баллистических, они тоже в определенной степени повреждают дома. Эта тема мало изучена и возникает вопрос, смогут ли эти дома после такого поражения выдержать, например, землетрясение в 3-4 балла", - отмечает ученый.

Еще один аспект, связанный с войной, - подрыв Каховской ГЭС. Сейчас он не повлиял на сейсмическую ситуацию, объясняет эксперт. Район бывшего водохранилища состоит преимущественно из осадочных мягких пород, которые менее чувствительны к подземным толчкам, чем твердые коренные.

В то же время последствия катастрофы могут проявиться со временем. Природные процессы происходят с задержкой, поэтому новые сейсмические явления могут возникнуть только через год, два или даже пять. Для этого нужно время, чтобы энергия от перераспределения массы воды в почвах накопилась.

Гринь сравнил ситуацию с процессами, которые происходят после таяния ледников: земля постепенно возвращается в свое первоначальное состояние, что иногда сопровождается землетрясениями. Подобное, по его мнению, может произойти и на территории Каховского водохранилища.

Угроза землетрясений для Украины

Напомним, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь также рассказал, что волна землетрясения докатится до Киева за 5 минут. В то же время он отметил, что Украина расположена преимущественно на Украинском кристаллическом щите, поэтому относится к не очень активным в сейсмическом плане регионам.

В то же время в Черном море регулярно происходят колебания силой до 3-4 баллов. Еще одна сейсмоактивная территория - Карпаты. По словам Гриня, изобретатель метода точного прогнозирования землетрясений наверняка получит Нобелевскую премию, ведь до сих пор ни одна страна мира не способна делать такие прогнозы.

Вас также могут заинтересовать новости: