По словам специалиста, это может произойти как завтра, так и через десятилетия.

Мощное землетрясение, которое может произойти на юге Украины, разрушит Крымский мост, который незаконно построили россияне. Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

По его словам, наиболее разрушительными в истории нашего государства стали крымские землетрясения 1927 года. Тогда, 11-12 сентября, на полуострове произошли масштабные разрушения, были жертвы среди людей. Ученый напоминает: с тех пор прошло около ста лет, а такие события имеют циклический характер.

По статистике, в Черноморском регионе сильные землетрясения случаются примерно раз в столетие. Также в зоне Вранча, что в Румынии, уже более 35 лет не было мощных толчков.

Эксперт уточняет, что в последнее время фиксировались лишь относительно слабые подземные толчки силой 4-5 баллов. В то же время спрогнозировать момент мощного землетрясения невозможно: оно может произойти завтра, через год или даже через десятилетия. По словам сейсмолога, сейчас продолжаются процессы, которые постепенно создают условия для серьезных мощных колебаний.

В зоне наибольшего риска - прибрежные территории Черного моря: Одесская, Николаевская, Херсонская области и сам Крым. Влияние толчков зависит от глубины их залегания и геологических пород. На юге волна может не распространиться на большие расстояния, однако удар для региона будет ощутимым.

"Особенность юга такова, что волна может и не уйти далеко, особенно, если землетрясение будет в море. Однако один объект оно точно разрушит - Крымский мост", - говорится в статье.

По словам Гриня, в районе моста сосредоточены тектонические разломы, там преобладают мягкие осадочные грунты, есть и грязевые вулканы. Поэтому землетрясение силой 7-8 баллов может стать фатальным для сооружения.

"Крымский мост будет разрушен, то это, наверное, однозначно... Если там будет землетрясение 7-8 баллов, то, конечно, украинцам уже делать не будет необходимости ничего с мостом", - отметил эксперт.

Сейсмолог также отметил, что потенциальная опасность крымских землетрясений касается и Запорожской АЭС. Расстояние до нее сравнительно небольшое, поэтому станция находится в зоне риска.

Сейчас энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки, а оборудование имеет системы мониторинга, предусмотренные требованиями МАГАТЭ. Это уменьшает риски. В то же время в случае работы станции приход мощных поверхностных волн мог бы нанести серьезный ущерб ее оборудованию.

Крымский мост - последние новости

Известно, что Крымский мост, который незаконно построили россияне, очень трудно уничтожить, потому что оккупанты его тщательно охраняют. В частности, этот объект, который играет большую роль в стратегии Кремля, загородили баржами, врагом отслеживается надводная, подводная и воздушная обстановка. В частности, с воздуха полуостров Крым и сам мост прикрывают различные средства - от дронов и до авиации оперативно-тактического уровня.

В то же время капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко объяснил, в каком случае ВСУ могут уничтожить Крымский мост. По его словам, для такой операции накапливается ресурс. Однако он отметил, что преградой такому удару могла бы стать система ПВО россиян на временно оккупированном полуострове.

"Там стоят системы С-400, их много. И это система, которая может сбивать, если она работает. И с целью того, чтобы системе противника не дать этого сделать - мы как раз сейчас видим удары по радиолокационным станциям, вывод из строя самих пусковых установок. И тогда, конечно, это возможно", - подчеркнул Рыженко.

