Антициклон разрушается: синоптик сообщила, как изменится погода в Украине 22 января

В Киеве предстоящая ночь еще будет холодной, а завтра днем температура повысится до небольших "минусов".

В четверг, 22 января, изменения в погоде в Украине станут уже более ощутимыми, ведь начнет постепенно разрушаться антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Первые осадки появятся на юго-западе Украины, а вечером местами в центральных областях и на севере", - рассказала она и добавила, что на остальной территории еще сохранится погода без осадков.

Ночь еще ожидается холодной, однако днем температура воздуха повысится до -2...-5 градусов, вдоль северных областей местами до -8, в большинстве центральных областей от 2 мороза до 1 тепла, на юге 0...+2 градуса, а в Крыму потеплеет до +5 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточным, умеренным, временами будет порывистым.

В столице, по словам Натальи Диденко, ночь будет холодной, ведь температура снизится до -12 градусов. Днем 22 января морозы ослабнут до -2...-4 градусов.

В то же время в связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность, а ветер усилится до умеренного. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

"Более ощутимым станет потепление на следующей неделе", - порадовала украинцев Наталья Диденко.

