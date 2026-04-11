Синоптик рассказал, какая погода будет в Украине на пасхальные выходные

11 и 12 апреля не стоит ожидать значительного потепления.

В праздничные выходные в Украине ожидается прохладная погода, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром. Об этом на "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие сутки на большей части территории Украины ожидается прохладная и облачная погода. В ряде областей пройдут преимущественно небольшие дожди, местами умеренные. А в Карпатах есть вероятность мокрого снега. Ночью в западных и северных областях возможны заморозки. Теплее всего будет в южной половине страны и в Крыму.

Погода 11 апреля

На западе Украины в субботу будет прохладно. В течение суток местами пройдут небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где возможен туман. Днем +7…+12 °С.

На севере днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет 5–10 м/с, а термометры покажут +6…+11 °С.

В центральной части местами пройдет небольшой дождь, а воздух максимально прогреется до +8…+13 °С.

На юге Украины сегодня днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Местами не исключен слабый туман. Ветер 3–8 м/с. Днем температура будет в пределах +11…+16 °С.

На востоке 11 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем будет идти небольшой дождь, а воздух прогреется максимум до +8…+13 °С.

Погода 12 апреля – прогноз на Пасху

В западных областях ночью будет сухо, возможен лишь слабый туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днем +9…+14 °С, в Закарпатье воздух прогреется до +16 °С.

На севере ночью без существенных осадков, а днем и вечером будет дождь. Ветер 3–8 м/с. Ночью будет холодно, -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.

В центральной части страны ночью без осадков. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В отдельных пунктах ночью и утром возможен туман. Ночью температура составит +2...+7 °С, а днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

На юге ночью также будет сухо, только местами возможен туман. Днем в Одесской области местами пройдут небольшие дожди, в остальных областях сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 2…+7 °С, днем +10…+15 °С.

На востоке Украины днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +11...+16 °С.

В Киеве 11–15 апреля прогнозируют смену погоды: сначала холод и дожди, а затем станет суше и теплее.

В течение 11–13 апреля будет прохладно и сыро: ночью возможны заморозки до 0…-2° в столице и до -3° по области, временами будут идти дожди.

С 14 апреля ситуация улучшится – осадки прекратятся, заморозки отступят. Ночью ожидается +1…+6°, днем температура поднимется до +11…+16°.

