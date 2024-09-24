Ночью 22 сентября скорость ветра достигла 42,5 м/с.

На украинской полярной станции им. Вернадского в Антарктике зафиксировали новый погодный рекорд. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

По данным полярников, скорость ветра достигла невероятных значений:

"Ночью 22 сентября скорость ветра достигла 42,5 м/с или 153 км/ч! Это самый большой показатель за всю историю наблюдений с 1947 года".

Как сообщается, по шкале Бофорта такую скорость относят к самым высоким 12 баллам и определяют как ураган. Если сравнить с чем-то более понятным, то это как скорость поезда.

Этот "сюрприз" достался дежурному механику 29-й УАЭ Виталию Каминскому, который мгновенно разбудил коллег, чтобы закрепить все лодки. Видео этого момента как раз и показали полярники. К счастью, на станции "Вернадский" не произошло значительных разрушений.

"Важно отметить, что сильные ветры дуют в нашем районе постоянно. Именно они, а не крепкие морозы, больше всего донимают полярников, особенно когда еще и с осадками", - говорят ученые.

По их словам, в Украине средняя скорость ветра более 15 м/с в течение длительного времени уже считается стихийным явлением. В то же время на "Вернадском" к таким ветрам привыкли, потому что здесь они бывают до 10 дней в месяц.

По словам главы отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Дениса Пишняка, в течение последнего десятилетия на "Вернадском" довольно часто отмечали ветряные рекорды за отдельные месяцы.

"Только в 2017 году был установлен рекорд июля - 39 м/с, а в 2016-м - рекорд сентября, 36 м/с, который сейчас был побит".

Ученый пояснил, что это происходит в соответствии с тенденцией изменения климата: траектории циклонов смещаются ближе к станции, а их интенсивность, вероятно, растет.

Весной этого года в Киеве зафиксировали новый рекорд скорости ветра.

Согласно данным наблюдений, 3 апреля в столице максимальная скорость ветра составила рекордные 18 м/с (65 км/ч). Это значение повторило предыдущий рекорд, установленный в 1944 году.

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