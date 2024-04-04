3 апреля скорость ветра в столице достигла 65 км/ч.

В Киеве был зафиксировн рекорд максимальной скорости ветра. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, 3 апреля в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 18 м/с (65 км/ч). Это повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1944 году.

Погодные рекорды в Киеве - последние данные

Последние дни марта и начало апреля в Киеве оказались богатыми на различные погодные рекорды.

Видео дня

Так, 1 апреля аномальное тепло в столице установило сразу три рекорда. Минимальная температура оказалась самой теплой для этого дня и составила +10,4°С. Предыдущее рекордное значение 2017 года было превышено на 0,4° градуса. Воздух в этот день прогрелся до +24,6°, что на 4,3 градуса выше предыдущего рекорда 2016 года. Среднесуточная температура воздуха также оказалась самой высокой для этого дня и составила 17,3°С. В целом, по словам синоптиков, 1 апреля погода в столице соответствовала концу мая.

2 апреля в Киеве зафиксировали уже 4 рекорда. В частности, минимальная температура воздуха оказалась самой теплой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 12,1°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 2,4°С. Днем воздух прогрелся до +26,9°С, что на 3,8° выше предыдущего рекорда 2017 года. А средняя за сутки температура составила 16,4°С, что выше климатической нормы на 9,9°.

Также 2 апреля в Киеве скорость ветра достигла рекордных 19 м/с, что превысило на 1 м/с предыдущее максимальное значение зарегистрированное в 2018 году.

Вас также могут заинтересовать новости: