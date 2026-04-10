Пик пасхальной холодины с заморозками ещё впереди, - синоптик

На следующей неделе уже должно потеплеть.

Пик пасхальной холодной погоды с заморозками еще впереди, но на следующей неделе в Украину постепенно вернется тепло. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что заблокированный антициклонами с севера и востока циклонический вихрь Rapunzel продолжает сохранять свою активность. Благодаря достаточным температурным контрастам для регенерации, он и в течение 10 и 11 апреля будет удерживать устойчивую холодную погоду. Именно на этот период придется пик похолодания. В частности, в Черкасской области ночью ожидаются заморозки 0°...-3°, а днем температура останется невысокой – всего +3°...+8°.

Однако ведущие европейские модели свидетельствуют, что арктический холод с начала следующей недели будет постепенно отступать.

"И пасхальная неделя имеет все шансы стать теплее нормы, особенно – ее вторая половина", – резюмировал эксперт.

Погода на Пасху 2026

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в этом году на Пасху, 12 апреля, в Украине будут идти дожди.

В частности, в пасхальную ночь ожидается +2...+5 градусов, а также вероятность заморозков. Днем 12 числа термометры покажут +7...+11, на Левобережье +8...+14 градусов. Более ощутимое потепление в Украине ожидается уже с 14-15 апреля.

