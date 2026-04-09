Перед выходными погода в Украине наконец начнет улучшаться

Температура особо не изменится, но осадков станет меньше и появится солнышко.

Перед выходными, 10 апреля, погода в Украине начнет улучшаться. Температура чуть повысится, но без существенного потепления, и вот осадков станет меньше. На западе уже будет сухо, на остальной территории местами пройдут небольшие дожди, мокрого снега уже не ожидается. Пасмурная погода сменится на облачную с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Тернополе 10 апреля ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -1°...+7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь .

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+7°, небольшой дождь.

В Одессе 10 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -1°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -1°...+10°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°, небольшой дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°, небольшой дождь.

10 апреля - какой праздник, приметы погоды

10 апреля - святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия. По приметам, если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай озимых.

