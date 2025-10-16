Существенных осадков в пятницу не ожидается.

Накануне выходных, 17 октября, в Украине будет преобладать сухая и достаточно теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 17-го октября, еще будет достаточно тепло и без осадков, разве что в Винницкой, Черкасской областях и на Волыни какие-то то ли дожди, то ли морось, но не существенные", - уточнила эксперт по погоде.

А уже с 18 и в течение 19 числа погода ухудшится: температура существенно снизится и начнутся дожди, порой - с мокрым снегом.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также предполагается комфортная погода с температурой воздуха до +12...+13 градусов. Осадков в столице не будет.

В Украину идет похолодание - до известно

В Украине прогнозируется резкое снижение температуры. Сегодня и завтра еще ожидается кратковременное потепление - осадки постепенно прекратятся, небо чаще будет проясняться, а температура воздуха поднимется на несколько градусов. Однако уже в конце недели придет существенное похолодание по всей стране, местами возможен даже мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В пятницу, 17 октября, станет немного теплее: днем воздух будет прогреваться до +12°...+15°, без осадков.

Однако уже в субботу, 18 октября, ситуация изменится - погода резко испортится. Небо затянет облаками, и почти по всей территории страны, кроме юго-востока, пройдут дожди. Температура снизится до +7°...+10°, а на юге и востоке останется немного теплее.

В конце недели на севере Украины ожидается самое заметное похолодание - днем лишь +3°...+5°, местами возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны осадков не предвидится, температура будет оставаться в пределах +7°...+10°, на юге - около +12°.

