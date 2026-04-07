Синоптик Диденко назвала даты, когда в Украину вернётся весеннее тепло

8 и 9 апреля в Украине возможен мокрый снег, будет холодно и сыро.

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная и ветреная погода с периодическими дождями и даже мокрым снегом. Возвращение тепла прогнозируют только на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

Уже сегодня температура почти по всей стране снизится до +6...+9 градусов. На юге и востоке воздух еще прогреется до +9...+13, но уже завтра и там станет холоднее.

7 апреля в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8 и 9 числа есть вероятность мокрого снега.

Улучшение погоды ожидается только на следующей неделе.

"Одним словом, идет похолодание, придет и потепление, ориентировочно с 14-15 апреля", – сообщила Наталья Диденко.

Похолодание в Украине – что известно

На этой неделе погодные условия в Украине претерпят заметные изменения – ожидается похолодание и осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в период 7–9 апреля на погоду будут влиять северные атмосферные процессы. Циклон, формирующийся над Скандинавией, будет смещаться на восток, а в его тыл в Украину будет поступать холодный арктический воздух.

Периодически будут проходить атмосферные фронты, которые принесут небольшие и умеренные дожди. В среду и четверг осадки местами будут с мокрым снегом. Ситуацию будет осложнять порывистый ветер, из-за которого холод будет ощущаться сильнее.

В ночные часы температура воздуха составит +1°…+7°, однако 8 и 9 апреля ожидаются заморозки до 0°…-3°. Днем ожидается понижение температуры до +2°…+9°, только на юге сегодня еще сохранится более теплая погода – до +8°…+13°.

