Погода напомнит о зиме: холодина из Арктики принесет в Украину дожди и мокрый снег

Порывистый ветер усилит ощущение холода в ближайшие дни.

На этой неделе в Украине ожидается дальнейшее изменение погоды. Ожидается понижение температуры и осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 7-9 апреля холодную погоду в Украине будет обусловливать северный процесс в атмосфере. Циклон из Скандинавии переместится в восточном направлении, а в его тыловой части будет происходить вторжение арктического воздуха с севера на нашу территорию.

Атмосферные фронты время от времени будут вызывать небольшие и умеренные дожди, в среду и четверг – с мокрым снегом. 9 апреля в Карпатах ожидается умеренный снег. В то же время порывистый ветер будет усиливать ощущение холода.

Температура ночью ожидается +1°...+7°, но 8 и 9 апреля в Украине ожидаются заморозки до 0°...-3°. Днем похолодает до +2°...+9°, только сегодня на юге еще будет +8°...+13°.

Когда в Украине снова потеплеет – прогноз

Похолодание в Украине продлится до субботы, а в воскресенье уже ожидается погода без осадков и с температурой +11°...+13°. Но утром еще будет прохладно, +1°...+3°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

В ближайшие 5 суток в Украине ожидается мартовская погода, а апрельское тепло +11°...+17°, по предварительным данным, вернется только на следующей неделе.

