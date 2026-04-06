7 апреля в Украине резко похолодает: температура рухнет по всей стране

Холоднее всего будет на севере и западе страны.

Во вторник, 7 апреля, погода испортится по всей Украине. Температура на западе и севере снизится до +6°...+8°, чуть теплее будет в центральной части - до +6°...+11°, а на юге, востоке и в Закарпатской области столбики термометров покажут +10°...+12°. Днем по всей стране пройдут небольшие дожди, а сильный ветер усилит ощущение холода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 7 апреля ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°, небольшой дождь.

В Одессе 7 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +12°.

В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +6°...+12°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +8°, днем +11°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.

7 апреля - какой праздник, приметы погоды

7 апреля - преподобного Юрия, епископа Митилинского. По приметам, если лягушки громко квакают, то скоро придет весеннее тепло. Какая погода в этот день, такой она будет и на Пасху.

