Если вы хотите насладиться великолепным солнцем и, возможно, увидеть одну-две знаменитости, то этот итальянский городок обязательно должен быть в вашем списке.

Если вы ищете идеальное место для отдыха, Портофино может подарить вам незабываемые впечатления.

Как пишет издание Express, этот городок любят не только обычные туристы, но и суперзвезды. Отмечается, что Портофино давно стал излюбленным местом отдыха знаменитостей, начиная с Мадонны и заканчивая семейством Кардашьян.

В этом рыбацком городке на Итальянской Ривьере есть несколько поистине потрясающих мест, которые видели немало знаменитостей. Одно из них - Кастелло Браун - историческая крепость, возвышающаяся над заливом. Именно здесь в 2022 году поженились Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер.

Это место любят за потрясающий вид на гавань, раскинувшуюся у подножия холма, а также на сверкающее побережье Портофино и холмы за ним. Это место обязательно к посещению фотографами и любителями истории, а также идеально подходит для наблюдения за знаменитостями.

Церковь Сан-Джорджо - ещеодин символ Портофино.

В прошлом году Мадонна была замечена прогуливающейся по улицам рядом с церковью. Сама церковь расположена на склоне холма, откуда открывается вид на залив и панорамный вид на Средиземное море. Как и в случае с Кастелло Браун, эти виды требуют небольшого подъема, но они одни из лучших в регионе.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что был назван остров в Италии для идеального отдыха. Даже итальянцы выбирают именно этот остров среди всех известных курортов.

