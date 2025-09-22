Тепло будет еще буквально сегодня и завтра, а потом придет похолодание и начнутся дожди.

На этой неделе погода в Украине резко испортится. Если понедельник и вторник еще будет теплыми, то уже со среды, 24 сентября, в Украину зайдет серьезное похолодание с дождями. В середине недели, температура снизится уже по всей стране, даже на юге и востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник по всей Украине будет сухо и по-летнему теплый. Столбики термометров покажут +24°...+27°, только на Закарпатье будет свежее.

Во вторник, 23 сентября, по всей Украине снова будет теплая погода, хотя на западе и севере температура чуть снизится - до +21°...+26°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

А вот уже в среду, 24 сентября, осень ворвется в Украину с дождями и похолоданием. В западных и северных областях пройдут дожди, а температура резко упадет до +13°...+16°. В центральной части Украины будет +18°...+26°, а на юге и востоке все еще задержится лето с температурой до +24°...+28°.

В середине недели, 25 сентября, осадки пройдут на востоке Украины, а температура снизится уже по всей стране. В большинстве областей будет не выше +13°...+17°, а на юго-востоке столбики термометров покажут +17°...+21°.

Перед выходными, 26 сентября, в Украине ожидается сухая, но прохладная погода с температурой +12°...+17°. Только на Закарпатье воздух прогреется до +20°.

Выходные, 27 и 28 сентября, в Украине также будут по-осеннему холодными. В большинстве областей ожидается +15°...+17°, на юго-востоке - на пару градусов теплее.

