Во Львове объявлен II уровень опасности: что происходит (инфографика)

В ближайшие дни погода в городе и по области будет переменчивой, с ветром и заморозками.

Во Львове на ближайшие дни объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В частности, сегодня, 7 апреля, во Львове и Львовской области ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, ночью и утром 8 и 9 апреля на территории Львовской области ожидаются сильные заморозки до 0°...-5°. Во Львове температура опустится до -1°...-3°. В связи с этим объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В ближайшие дни на Львовщине ожидается нестабильная погода. На погоду будет влиять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной, что приведет к выпадению осадков от дождя до мокрого снега различной интенсивности. В ночные и утренние часы будут наблюдаться заморозки и возможна гололедица. Ветер будет порывистым.

Температура ночью будет опускаться до минусовых значений, дневная будет колебаться в начале недели от +3°...+8° до +9°...+14° тепла в конце.

