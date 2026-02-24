Во Львове на три дня подряд объявили желтую опасность (инфографика)

В городе и по области будет скользко.

Во Львове на несколько дней подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 24-26 февраля на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, 24 февраля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Прибалтикой и Беларусью.

По Львовской области будет облачно. Ожидается дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер будет 9-14 м/с. Температура по области в течение суток 0°...+5°, а во Львове столбики термометров покажут +2°...+4°.

Погода во Львове - прогноз на ближайшие дни

Неделя на Львовщине начинается влажной погодой, говорят синоптики. В городе будет дождливо. 24 февраля дожди будут местами, в среду по всей территории Львовщины дождь сменится мокрым снегом. В то же время уже в четверг и пятницу ожидается погода без существенных осадков. Температура будет колебаться, а в конце недели днем повысится до весенних значений. На дорогах еще будет скользко.

