Во Львове на три дня подряд объявили желтую опасность (инфографика)

Во Львове на несколько дней подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 24-26 февраля на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, 24 февраля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Прибалтикой и Беларусью.

По Львовской области будет облачно. Ожидается дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер будет 9-14 м/с. Температура по области в течение суток 0°...+5°, а во Львове столбики термометров покажут +2°...+4°.

Погода во Львове - прогноз на ближайшие дни

Неделя на Львовщине начинается влажной погодой, говорят синоптики. В городе будет дождливо. 24 февраля дожди будут местами, в среду по всей территории Львовщины дождь сменится мокрым снегом. В то же время уже в четверг и пятницу ожидается погода без существенных осадков. Температура будет колебаться, а в конце недели днем повысится до весенних значений. На дорогах еще будет скользко.

