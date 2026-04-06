Ненастье накрывает Львов: синоптики объявили І уровень опасности (инфографика)

Сегодня ожидается сильный ветер и гроза.

Во Львове из-за непогоды на 6 апреля объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 6 апреля утром и днем порывы северо-западного ветра 17–22 м/с, гроза", – прогнозируют синоптики.

Такая же погода, с ветром и местами грозой, ожидается и по территории Львовской области.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

В начале недели, 6 апреля, погоду на Львовщине будут определять атмосферные фронты от циклона над Балтийским морем.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Временами дождь, утром и днем местами грозы. Ветер будет 9 – 14 м/с, утром и днем порывы достигать 17 – 22 м/с. Температура днем максимально повысится до +10°...+15°.

В городе Львове также ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, утром и днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9–14 м/с, утром и днем порывы усилятся до 17–22 м/с. Стрелки термометров покажут +11°...+13°.

В ближайшие дни во Львове ожидается похолодание. Ночью температура будет опускаться до -2°, а днем постепенно снизится до +8°, а затем и до +5°. Время от времени будут идти дожди.

