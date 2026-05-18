Одесситов предупреждают о непогоде: в городе объявлен I уровень опасности (инфографика)

Неблагоприятная погода ожидается и в Одесской области.

В Одессе на сегодня,18 мая, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды, которая ожидается не только в городе, но и по области. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Одесса. В течение суток 18 мая ожидается гроза, во время грозы шквал 15-18 м/с", – прогнозируют синоптики.

Такая же погода, с грозами и шквалами, ожидается и на территории Одесской области.

Из-за непогоды синоптики ввели I уровень опасности, желтый.

В Одесской области 18 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, местами во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура днем по области поднимется до +19°...+24°. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость составит 1-2 километра.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с, но во время грозы его порывы будут достигать 15-18 м/с. Столбики термометров покажут +19°...+21°. Температура морской воды +13°...+14°.

