В Киеве похолодает до +2° и пройдет мокрый снег (инфографика)

В ближайшие дни весеннего тепла в столице ждать не стоит.

В Киеве 7-11 апреля ожидается холодная погода с ночными заморозками, небольшими дождями и даже мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Однако в этом нет ничего удивительного, ведь почти каждую весну бывает несколько волн возвращения холода, просто нынешняя слишком рано подарила нам апрельское тепло, после которого уже придется иметь дело с таким опасным явлением, как заморозки", – говорят синоптики.

По их данным, в холодном воздухе заморозки очень зависят от осадков, облачности и прояснений. Именно поэтому по Киевской области заморозки 0°...-3° на поверхности почвы ожидаются 9 апреля, а 10 и 11 апреля возрастает их вероятность и в воздухе. Днем температура будет низкой, всего +2°...+9°.

В Киеве слабые "минусы" в воздухе вероятны ночью 10 и 11 апреля. Днем термометры покажут всего +3°...+6°.

"Облачное небо время от времени будет приносить небольшой дождь, 8-9 и ночью 10 апреля местами с мокрым снегом", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 7 апреля

7 апреля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем повысится максимум до +4°...+9°, а в Киеве термометры покажут +6°...+8°.

