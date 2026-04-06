Завтра в Киеве резко похолодает: температура упадет сразу на 7 градусов

Во вторник, 7 апреля, в Киеве сильно похолодает и пойдет дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура в столице снизится на 7 градусов, по сравнению с понедельником. Ночью ожидается +5°...+6°, а днем столбики термометров покажут всего +6°...+8°. Ожидается преимущественно пасмурная погода, временами - дождь.

Сильный ветер 7-12 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление сильно пониженное, 740-743 мм ртутного столба.

Погода 7 апреля - прогноз

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 7 апреля ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°, небольшой дождь.

В Одессе 7 апреля - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +12°.

В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +6°...+12°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +8°, днем +11°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.

