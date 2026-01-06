В Харькове объявили І уровень опасности (инфографика)

Сегодня по городу и области будет сильный ветер, гололед и гололедица.

В Харькове 6 января ожидается непростая зимняя погода с ветром и гололедом. Об опасности предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение объявлено и для Харьковской области.

"Утром и днем 6 января по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, гололед. На дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Кроме этого, сегодня утром ожидается туман, видимость будет 200-500 метров.

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

6 января на Харьковщине ожидается облачная погода. Утром и днем прогнозируется снег и мокрый снег с переходом в дождь. Местами возможно слабое налипание мокрого снега и гололед. На дорогах - гололедица. Ветер 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха от 2° мороза до 3° тепла.

В Харькове утром и днем - снег и мокрый снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура около 0°.

7 января на Харьковщине будет облачно. В течение суток будет идти дождь, ночью местами с мокрым снегом. Также ночью возможно образование гололеда, на дорогах местами гололедица. Ветер подует с юга, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.

8 января также ожидается облачная погода. Дождь, ночью местами с мокрым снегом. В ночные часы возможно образование гололеда, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

