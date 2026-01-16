Морозы в Украине усилятся до -25° и могут продлиться до февраля, - синоптик

Потепление возможно только после ослабления сибирского антициклона.

Некоторые прогностические модели показывают, что морозы продлятся до начала февраля. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Но и наш свежий анализ синоптических процессов показывает: ближайшая перспектива - только усиление морозов", - предупредил он.

По его словам, левобережная часть Черкасской области уже четвертые сутки является эпицентром холода со среднесуточными температурами -11°...-15°, а это на 9-13 градусов ниже нормы.

"Интересно, но сегодня утром в западной части Норвегии +7°. Мы как будто поменялись местами с привыкшими к холоду скандинавами, однако ничего удивительного - на календаре зима", - пояснил синоптик и добавил, что морозные периоды в январе продолжительностью 7 и даже 10 суток не редкость для нашего континентального климата.

Сейчас, по его словам, над Евразией доминирует развитый континентальный антициклон, который называют сибирским. Он простирается от Дальнего Востока до Афин. Его роль - блокирующая стена для теплой Атлантики, а еще он открыл дорогу для беспрепятственного вторжения полярного холода.

"Поэтому, еще как минимум неделю у нас будут преобладать умеренные и сильные морозы. 17-20 января ночью прогнозируется -15º...-20º, а местами до -25º, днем -9º...-14º. Осадков не ожидаем, на дорогах местами гололедица", - спрогнозировал Постригань.

По предварительным расчетам, говорит синоптик, мы будем оставаться в сухом континентальном воздухе с такими морозами до 25 января.

"На потепление можно рассчитывать только при условии ослабления позиций этой горы холода", - резюмировал он.

Ранее Виталий Постригань сообщил, что с сегодняшнего дня, 16 января, в связи с усилением Сибирского антициклона в атмосфере начнется масштабная перестройка циркуляции. Западное перемещение теплых воздушных масс будет заблокировано. Главную роль в формировании погоды уже будет играть не Атлантика, а Сибирь.

Он добавил, что по климату январь - это самый холодный зимний месяц со средней температурой воздуха, даже за последние самые теплые 30 лет - 3,5º мороза. Морозы для этого месяца не являются диковинкой, а скорее нормой.

