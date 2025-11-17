В православный праздник сегодня наши предки соблюдали интересные традиции и запреты.

18 ноября по новому церковному календарю в Украине почитают мучеников Платона и Романа, погибших за христианскую веру, и обращаются к святым за заступничеством. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с датой, какие есть запреты, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом православном календаре

День 18 ноября (1 декабря - дата по старому стилю) посвящен памяти мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского.

Оба были христианами, пострадавшими за свою веру. Платон жил в IV веке, был родом из Анкиры и рос в христианской семье. Он с юности проповедовал веру среди язычников. За это, по приказу правителя Агриппина, юношу схватили и потребовали отречься от Христа. Когда Платон отказался, то очутился в темнице. Несмотря на пытки, которые ему довелось перенести, он так и не отказался от веры. Напротив - объявил голодовку и 18 дней держался без пищи. Когда палачи поняли, что сломить его не получится, Платона отправили на казнь.

Роман в это же время служил диаконом в Кесарии Палестинской. Там проходили постоянные гонения на христиан со стороны императора Максимилиана. Из-за преследований Роману пришлось переехать в Антиохию, где он продолжил проповедовать. Вместе с другими верующими диакон встал на защиту местного храма и таки уберег его от разрушения.

Как-то, на одном из языческих праздников, Роман открыто выступил против идолопоклонства. За это его схватили и отправили на костер, но внезапный сильный дождь погасил огонь. Тогда святого казнили.

Какой сегодня православный праздник отмечают по новому стилю еще - почитают священномученика Закхея, диакона Гадаринского и мученика Алфея, чтеца Кесарийского.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре

По юлианскому календарю православные 18 ноября чтят память мучеников Галактиона и Епистимии - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

С какими просьбами приходят к Богу, что можно делать сегодня

Святых Платона и Романа почитают как хранителей семейного очага, поэтому к ним обращаются с просьбами о мире в доме и о помощи в воспитании детей. Также считается, что святые помогают благополучно пережить зиму, сохранить запасы и получить щедрый урожай в следующем году.

В народе праздник прозвали Платон и Роман, он благоприятен для спокойных домашних дел, рукоделия, стирки, поделок. С Платоном и Романом связан и особый денежный обряд - чтобы привлечь богатство, нужно взять крупную монету, зажать в руке и сказать: "Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман". Монету нужно носить с собой весь год и не тратить.

Чего нельзя делать сегодня

В церковный праздник 18 ноября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет гнев, уныние, греховных поступков и отказа в помощи. Продолжается Рождественский пост, тем верующим, кто придерживается его, запрещено есть скоромную пищу, но сегодня можно употреблять блюда с маслом и рыбу.

По народным представлениям, на Платона и Романа есть ряд строгих запретов. Так как длится пост, то прежде всего нельзя веселиться, громко петь и плясать.

Также не следует:

отправляться в дальний путь - поездка может быть неудачной;

отказывать в милостыне - иначе дом покинет финансовая удача;

пропускать церковную службу - верят, что если сегодня не пойти в храм и не поставить свечу, то можно остаться без средств к существованию.

День требует спокойствия и сдержанности.

Приметы 18 ноября - о чем говорит природа

Платона и Романа также называют Зимоуказателями и в этот день внимательно наблюдают за погодой и природой:

выпал снег - и зима будет снежная;

иней на деревьях - начнется оттепель;

ветер с севера - к похолоданию;

тепло с утра - в начале зимы тоже будут оттепели;

вороны или галки гуляют по дороге - к потеплению;

муха или комар в доме - к теплу даже в самый сильный мороз.

В народе говорят: "Платон да Роман кажут зиму нам", поэтому по погоде судят о зиме.

