18 ноября по новому церковному календарю в Украине почитают мучеников Платона и Романа, погибших за христианскую веру, и обращаются к святым за заступничеством. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с датой, какие есть запреты, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю.
- Церковный праздник сегодня в новом православном календаре
- Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре
- С какими просьбами приходят к Богу, что можно делать сегодня
- Чего нельзя делать сегодня
- Приметы 18 ноября - о чем говорит природа
Церковный праздник сегодня в новом православном календаре
День 18 ноября (1 декабря - дата по старому стилю) посвящен памяти мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского.
Оба были христианами, пострадавшими за свою веру. Платон жил в IV веке, был родом из Анкиры и рос в христианской семье. Он с юности проповедовал веру среди язычников. За это, по приказу правителя Агриппина, юношу схватили и потребовали отречься от Христа. Когда Платон отказался, то очутился в темнице. Несмотря на пытки, которые ему довелось перенести, он так и не отказался от веры. Напротив - объявил голодовку и 18 дней держался без пищи. Когда палачи поняли, что сломить его не получится, Платона отправили на казнь.
Роман в это же время служил диаконом в Кесарии Палестинской. Там проходили постоянные гонения на христиан со стороны императора Максимилиана. Из-за преследований Роману пришлось переехать в Антиохию, где он продолжил проповедовать. Вместе с другими верующими диакон встал на защиту местного храма и таки уберег его от разрушения.
Как-то, на одном из языческих праздников, Роман открыто выступил против идолопоклонства. За это его схватили и отправили на костер, но внезапный сильный дождь погасил огонь. Тогда святого казнили.
Какой сегодня православный праздник отмечают по новому стилю еще - почитают священномученика Закхея, диакона Гадаринского и мученика Алфея, чтеца Кесарийского.
Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре
По юлианскому календарю православные 18 ноября чтят память мучеников Галактиона и Епистимии - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.
С какими просьбами приходят к Богу, что можно делать сегодня
Святых Платона и Романа почитают как хранителей семейного очага, поэтому к ним обращаются с просьбами о мире в доме и о помощи в воспитании детей. Также считается, что святые помогают благополучно пережить зиму, сохранить запасы и получить щедрый урожай в следующем году.
В народе праздник прозвали Платон и Роман, он благоприятен для спокойных домашних дел, рукоделия, стирки, поделок. С Платоном и Романом связан и особый денежный обряд - чтобы привлечь богатство, нужно взять крупную монету, зажать в руке и сказать: "Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман". Монету нужно носить с собой весь год и не тратить.
Чего нельзя делать сегодня
В церковный праздник 18 ноября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет гнев, уныние, греховных поступков и отказа в помощи. Продолжается Рождественский пост, тем верующим, кто придерживается его, запрещено есть скоромную пищу, но сегодня можно употреблять блюда с маслом и рыбу.
По народным представлениям, на Платона и Романа есть ряд строгих запретов. Так как длится пост, то прежде всего нельзя веселиться, громко петь и плясать.
Также не следует:
- отправляться в дальний путь - поездка может быть неудачной;
- отказывать в милостыне - иначе дом покинет финансовая удача;
- пропускать церковную службу - верят, что если сегодня не пойти в храм и не поставить свечу, то можно остаться без средств к существованию.
День требует спокойствия и сдержанности.
Приметы 18 ноября - о чем говорит природа
Платона и Романа также называют Зимоуказателями и в этот день внимательно наблюдают за погодой и природой:
- выпал снег - и зима будет снежная;
- иней на деревьях - начнется оттепель;
- ветер с севера - к похолоданию;
- тепло с утра - в начале зимы тоже будут оттепели;
- вороны или галки гуляют по дороге - к потеплению;
- муха или комар в доме - к теплу даже в самый сильный мороз.
В народе говорят: "Платон да Роман кажут зиму нам", поэтому по погоде судят о зиме.