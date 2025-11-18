В определенных ситуациях граждане Украины не имеют права пользоваться паспортом "книжкой".

Внутренний паспорт Украины образца 1994 года не имеет конечного срока действия, однако в некоторых случаях его замена на ID карту обязательна. Узнайте, как заменить старый паспорт на пластиковый и кто должен это сделать в первую очередь.

Кто из украинцев может претендовать на множественное гражданство и не потерять украинское, если получит удостоверяющий личность документ за границей.

Когда нужно менять паспорт на ID-карту

На официальном сайте Государственной миграционной службы Украины сказано, что по желанию самого владельца документа можно поменять паспорт-книжечку на ID. Кроме того, в некоторых случаях эта процедура обязательна - гражданину страны выдадут новый документ, если он:

не вклеил вовремя фотографию в паспорт по достижении 25 или 45 лет;

потерял паспорт-книжечку;

документ был украден или испорчен;

гражданин Украины сменил фамилию или изменениям подверглись другие данные, указанные в паспорте.

Тем не менее, стоит учитывать, что согласно Постановлению КМУ № 1202, украинцы, которым исполнилось 25 или 45 лет за месяц до начала войны, то есть с 24 января 2022 года по 24 февраля 2022 года имеют право оставаться с паспортом-книжкой, и такой документ не считается просроченным.

То же самое относится и к гражданам страны, которые достигли возраста 25 или 45 лет после начала полномасштабного вторжения, то есть после 24 февраля 2022 года. И первая, и вторая категория лиц могут использовать паспорт старого образца все время, пока длится военное положение, а фотографию обязаны вклеить в течение месяца после его окончания.

Что нужно, чтобы заменить паспорт-книжечку на ID-карту

Если ситуация, в которой оказался украинец, не попадает под случаи, описанные в Постановлении Кабмина, у него нет вариантов, как оставить паспорт-книжечку законно - придется делать ID карту.

Для этого нужно взять старый паспорт, написать заявление, оплатить административный сбор или предоставить документ, освобождающий от уплаты, сделать фото 10х15 см и обратиться в Государственный миграционный центр.

Важно понимать, сколько стоит поменять обычный паспорт на ID-карту и как долго его придется ждать. По данным Государственной миграционной службы Украины, итоговая сумма зависит от срочности:

за 20 дней - 558 гривень;

за 10 дней - 928 гривень.

Суммы разные из-за стоимости самой административной услуги, в первом случае, при ожидании в течение 20 дней, ее цена составляет 126 гривень, но ускоренная процедура дороже - 496 гривень. Стоимость бланка не меняется - в обоих случаях она равна 432 гривням.

В результате процедуры Граждане Украины в возрасте от 14 до 18 лет станут владельцами документа, который будет действителен в течение 4 лет, а люди старше 18-ти получат ID карту со сроком действия 10 лет.

