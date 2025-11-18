В рамках исследования две группы людей пили от 3 до 6 чашек кофе в день, но только одна группа также пила воду.

Чтобы ответить на вопрос, может ли кофе привести к обезвоживанию организма, ученые решили провести исследование. Они разделили людей, которые регулярно выпивали от трех до шести чашек кофе в день, на две группы: одна группа в течение следующих четырех дней пила также воду, а другая - только кофе. Результаты исследования были опубликованы в PubMed.

В материале отмечается, что исследователи отслеживали все потребление жидкости и пищи, а еще количество мочи. Кроме этого, они измеряли общий объем воды в организме каждого человека.

Так как кофеин является мочегонным средством, можно было бы предположить, что общий объем воды в организме "водяной группы" должен был бы увеличиться. Но этого не произошло, общее количество воды в организме осталось неизменным. Примечательно, что и вес тела не изменился.

Издание отмечает, что это объясняется тем, что кофеин является мочегонным средством, но лишь в течение короткого периода времени. Если человек ежедневно выпивает кофе, тогда его организм приспосабливается к нему естественным образом.

Указывается, что если человек отказался от употребления кофе на некоторое время, а впоследствии снова начал пить этот напиток, тогда в течение нескольких дней общий уровень воды в организме может снизиться, но вскоре вернется к нормальному уровню.

Все это потому, что чашка кофе на 98,5% состоит из воды, а остальные 1,5% - это растворенные твердые вещества. Это также учитывается в ежедневном потреблении воды.

Поэтому, это хорошая новость для тех, кто любит кофе и старается поддерживать водный баланс в организме.

Другие интересные факты о кофе

Ранее УНИАН сообщал, что в Британии женщину оштрафовали за то, что она вылила кофе в канализацию, но впоследствии его отменили. Все из-за того, что жидкости из канализационной системы могут попасть в реки, особенно, во время сильных дождей. В кофе есть кофеин, который снижает рН воды, истощает кислород и способствует росту водорослей, которые вредят водным экосистемам. Поэтому, лучше кофе, а также жидкости на основе пищи, краски, горячие жиры, моющие средства или отбеливатели не выливать в канализацию.

Также мы писали, что диетологи отмечают, что кофе приносит пользу организму, но важно его правильно пить. Оказалось, что если внести небольшие изменения относительно того, что вы добавляете в кофе, а также к способу его заваривания, это может повлиять на здоровье.

