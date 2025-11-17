Рассказываем, как правильно хранить шины на дисках и без них.

С начала ноября водители начали "переобувать" свои авто. Чем ближе к первым морозам, тем активнее происходит этот процесс. В то же время далеко не каждый из них знает, как правильно хранить автомобильные шины в зимний период.

Если это сделать с ошибками, они могут деформироваться или даже покрыться трещинами.

Как правильно хранить шины зимой

В первую очередь стоит выбрать подходящее помещение. Оно должно быть темным, прохладным и сухим, с температурой 10-25 градусов. Возле резины не должно быть нефтепродуктов или жиров, которые сокращают сроки эксплуатации покрышек.

На фоне этого некоторые автолюбители могут задаться вопросом, как хранить шины на балконе, ведь условия в этом помещении противоположны необходимым.

В некоторых шиномонтажных мастерских есть услуга хранения колес. Они предлагают за небольшую ежемесячную плату разместить резину в своих помещениях. Этот метод удобен тем, что вы передаете шины экспертам, которые точно знают все правила хранения покрышек, могут обеспечить вентиляцию и температурный режим.

Из минусов - не в каждом городе можно найти такие услуги и не все готовы к дополнительным расходам зимой.

Если вы живете в частном доме, то для шин подойдут:

кладовка;

сарай;

гараж.

Последний пункт является самым популярным. Однако важно, чтобы в гараже была стабильная температура без резких перепадов. В металлической конструкции воздух быстро нагревается и остывает, тогда как в кирпичных строениях такой проблемы нет.

Балкон можно рассматривать только если он застеклен и хорошо утеплен. Необходимо будет укрыть шины от воздействия солнца, так как оно вызывает пересыхание и способно навредить резине.

Как хранить – на дисках или без

Когда вопрос места решен, можно перейти к следующему - оставлять ли покрышки на дисках на зиму. Касательно этого нет строгих запретов, но у каждого варианта есть свои нюансы.

Начнем с того, как хранить шины на дисках. Они должны быть сложены горизонтально (стопкой) или подвешены на специальных крючках. Вертикально колеса оставлять нельзя. Чтобы защитить компаунд, из которого изготовлен протектор, лучше разместить их на деревянном настиле, а не просто на полу.

Метод, как хранить летние шины зимой без дисков, несколько другой. Их складывают вертикально. Сложность состоит в том, что резину нужно каждые три-четыре недели поворачивать на несколько градусов, чтобы она не деформировалась.

Даже в магазинах резины можно заметить, что покрышки размещены вертикально на стендах и стеллажах. Очень важно, чтобы на них не было посторонних предметов, ведь это может привести к необратимой деформации.

Если помещение позволяет, стоит установить специальные кронштейны. Подвешенные на стене колеса будут отнимать минимум пространства.

Как хранить шины - подготовка колес

Какой бы выбор вы не сделали, необходимо не только знать, как хранить шины с дисками и без них, а и правильно подготовить их к зимовке.

Покрышки надо хорошо вымыть и просушить. Далее помещаем их в специальные ящики или чехлы для хранения. В продаже можно найти также боксы и шкафы для этих целей.

Стоит отметить, что плотные деревянные конструкции годятся только для летней резины. Зимняя в них может деформироваться - плохая циркуляция воздуха может привести к повышению температуры, что не очень "нравится" этому типу покрышек. Колебания тепла и холода ухудшают эластичность компаунда и качество сцепления с дорогой.

Некоторые водители используют также средства для консервации, чтобы защитить колеса от негативных факторов.

