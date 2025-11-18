Предупреждение объявлено также для жителей Днепропетровской области.

В Днепре на сегодня, 18 ноября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"18 ноября в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за этого на Днепропетровщине объявлен І уровень опасности.

Видео дня

До 19 ноября погоду на Днепропетровщине будет определять котловина циклона и связанные с ней атмосферные фронты. 18 ноября пройдут небольшие дожди, 19 числа осадки уже будут с мокрым снегом. Ожидается усиление ветра.

18 ноября днем будет до +11°...+16°, но после прохождения холодного атмосферного фронта, в среду, ожидается снижение температуры: ночью до 0°...+4°, днем до +2°...+7°.

20-21 ноября ожидаются небольшие дожди, а ночью 21 ноября возможен туман. Ночные температуры составят +1°...+6°, дневные +8°...+13°.

В конце недели существенных осадков уже не предвидится. Температура повысится: ночью до +8°...+10°, днем до +9°...+14°.

Вас также могут заинтересовать новости: