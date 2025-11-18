Эта точка зрения прямо противоречит распространенной теории, которая предполагает, что расширение Вселенной будет продолжаться бесконечно, пока она не станет холодной и пустой.

Ученые разработали новую модель, которая переворачивает все представления о потенциальном конце света. Они исследовали новые данные о темной энергии и предполагают, что наша Вселенная вовсе не находится на пути к бесконечному расширению.

Ученые считают, что все наоборот – Вселенная находится на пути катастрофического коллапса. И согласно их расчетам, отсчет уже начат, рассказывает Indian Defence Review.

Новую модель создала команда под руководством С.-Г. Генри Тая из Корнельского университета. Ученые прогнозируют, что всего через 10 млрд лет начнется "полное обратное космическое расширение всего", финалом которого станет "Великое сжатие". И оно, по мнению физиков, уничтожит всю материю – планеты, галактики и даже время. Произойти это может примерно через 20 миллиардов лет.

Эксперимент подкреплен детальными наблюдениями двух самых мощных космологических исследований, которые когда-либо проводились. Так что ученые не просто спекулируют на теме конца света, а называют временные рамки, основанные на наблюдаемых доказательствах и проверенных математических моделях.

Старые знания о космосе поставлены под сомнение

В течение десятилетий доминирующей теорией в изучении была мысль о том, что Вселенная расширяется с ускорением. Этот процесс обусловлен неизвестной силой, известной как темная энергия. Новые же данные, полученные в результате исследования Dark Energy Survey (DES) в Чили и Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) в США, ставят под сомнение эту точку зрения.

"Дело не только в том, как началась Вселенная. Дело в том, когда – и как – она закончится", – пояснил доктор Ючен Цю, соавтор исследования.

Конец света могут спровоцировать ультралегкие частицы

Ведущее место в новом прорыве занимает теоретическая модель, включающая ультралегкие аксионы. Это неуловимые частицы, которые считаются кандидатами как на темную материю, так и на темную энергию. В созданной модели аксионы медленно эволюционируют со временем и тонко взаимодействуют с космологической константой. И сила темной энергии не остается постоянной, а постепенно смещается к состоянию, которое больше не поддерживает расширение.

"Когда это смещение достигнет порогового значения – что, по прогнозам, произойдет примерно через 10 миллиардов лет – расширение Вселенной прекратится. В этот момент гравитационное притяжение всей материи медленно изменит направление космического расширения. Сокращение ускорится в течение следующих 9 миллиардов лет и закончится сингулярностью: окончательным коллапсом, известным как Великое сжатие", – говорится в материале.

Происхождение темной энергии остается загадкой

Хотя выводы исследователей и пугают, авторы признают, что эта модель все еще является теоретической. До сих пор никто не обнаруживал аксионов, а сама темная энергия по сей день остается одним из самых загадочных элементов в физике.

Однако упомянутые выше исследования DES и DESI измеряют, как галактики распределены в пространстве и как их положение меняется со временем. Проведя тщательный анализ этих закономерностей, физики могут прийти к выводам о силе и поведении темной энергии. Полученная модель лучше всего соответствует данным, когда Λ является отрицательным и когда аксионы включены как изменяющееся со временем поле.

Если это открытие таки верно, ученые могут вычислить конечную точку существования Вселенной.

"Дальнейшее подтверждение может поступить от будущих миссий, таких как SPHEREx от NASA, Euclid от ESA и обсерватория Vera C. Rubin, которые предназначены для исследования истинной природы темной энергии с гораздо большей точностью, чем позволяют современные инструменты", – объясняют авторы.

Издание констатирует, что если темная энергия меняется, и если ее направление смещается от внешнего к внутреннему, то длинная дуга космоса изгибается не в сторону вечного пространства, а в сторону ограниченного времени. Хотя сейчас наша Вселенная все еще продолжает расширяться, данные свидетельствуют, что этот процесс замедляется. Незаметно и неизбежно.

Исследование космоса: другие открытия

Ученые обнаружили в почве Луны то, что ставит под сомнение все знания о поверхности спутника Земли. Считалось, что там нет условий, благоприятных для окисления элементов. Но так ли это на самом деле?

Тем временем ученые впервые увидели выброс плазмы на другой звезде. Сила этого взрыва была настолько большой, что могла бы сорвать атмосферу с любой землеподобной планеты, которая могла находиться поблизости.

