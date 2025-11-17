По мнению Ступака, то, что РФ делает сейчас в Европе, - это уже война.

Россия уже начала гибридную войну против Европы. Если агрессор там начнет классические боевые действия, то сделает это без предупреждения. Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Для РФ то, что она делает сейчас в Европе, - это уже война. Асимметричная, нелинейная, гибридная - называйте это как угодно. Но она продолжается", - сказал аналитик.

Он отметил, что на труды известного теоретика Георгия Иссерсона часто ссылается начальник генштаба РФ Валерий Герасимов. По мнению Ступака, это подтверждает тот факт, что современная стратегия России строится на концепции незаметного, постепенного втягивания противника в конфликт.

"Был когда-то такой советский теоретик военного дела Георгий Иссерсон. Он еще работал в 1040-х годах, был репрессирован. Что интересно - на его труды очень активно в своих научных трудах ссылается начальник российского Генерального штаба Герасимов. И вот этот теоретик имел такое мнение: войны не объявляют, войны начинают", - сказал Ступак.

Аналитик уверен, что все то, что сейчас происходит именно на территории Европы, - уже война. По словам Ступака, пока речь идет не о такой войне, как в Украине, - когда бомбардируют города, стреляют пушки и тому подобное. Но, подчеркнул эксперт, для РФ все то, что она делает, - именно война, которая осуществляется другими методами, в частности асимметричными. Пока неизвестно, начнется в Европе классическая война вообще, или начнется в этом году, или в следующем.

Военный эксперт также обратил внимание на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предположил, что Европа может переживать свое "последнее мирное лето".

"Или это просто такая фигура речи, мы еще не знаем, но точно что Россия что-то задумала", - подчеркнул Ступак.

Россия может напасть на одну из стран НАТО до 2029 года

Напомним, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО должно пересмотреть свои оценки прогноза относительно конфликта с Россией. По его мнению, РФ может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года.

У министра спросили, есть ли у Германии время на подготовку к войне в странах НАТО, на что он ответил: "военные эксперты и разведывательные службы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну-члена НАТО на востоке".

Писториус добавил, что это может произойти уже с 2028 года. При этом некоторые военные историки считают, что прошлое лето было последним мирным для Европы.

