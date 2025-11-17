Беспалов говорит, что ему не стыдно в этом признаться.

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов признался, что за время полномасштабной войны неоднократно размышлял о возможности выезда из страны.

В интервью Алине Доротюк 33-летний блогер рассказал, что изменил отношение к людям, которые выехали из страны и не попытались на этом пропиариться. "Если человек просто выехал, признал и сказал: "Ну, вот так, я не вывожу". Если дальше ведет свой блог о жизни - я не осуждаю. Раньше осуждал, а сейчас очень сложно стало ментально", - пояснил он.

На вопрос о том, могло ли измениться его отношение к уехавшим людям из-за появления собственных мыслей покинуть страну, блогер ответил так:

Видео дня

"Слушай, у меня эти мысли появляются каждый год. Ну давайте не будем врать и сейчас снимем нимб, особенно медийные мужчины. Всем сейчас очень тяжело, морально тяжело. Мотивация где? Миндичи, Чернышовы? Где мотивация?".

Он привел пример с обращением военнослужащих, которые просили его помочь закрыть сбор на 100 тысяч гривен, тогда как в коррупционных скандалах упоминаются гораздо большие суммы

"Что дальше? Как мы будем с этим двигаться? Конечно, и я думаю, это нормально, мне не стыдно об этом говорить, но я не выезжаю. Потому что здесь наши люди, потому что ты сделал свой выбор. Как произойдет в будущем - не знаю", - добавил блогер.

Напомним, ранее Беспалов рассказывал, перед кем ему пришлось извиняться за публикацию непроверенной информации.

Вас также могут заинтересовать новости: