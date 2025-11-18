Речь идет о таких самолетах, как F-35 и Su-57E.

Истребители F-35 компании Lockheed Martin Corp. и Su-57E российской компании United Aircraft Corp. встретились на редком авиашоу на авиасалоне в Дубае, чтобы посоревноваться за оборонные бюджеты Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg.

"F-35 первым появился в небе над международным аэропортом Аль-Мактум в Дубае, выполнив восьмиминутный полет в понедельник утром, а российский самолет появился примерно через 90 минут. Полеты самолетов являются основной частью авиашоу, на которых Airbus SE, Boeing Co. и оборонные компании демонстрируют свои последние разработки", - объяснили в издании.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты хотели приобрести F-35, но в 2021 году приостановили переговоры из-за требований США удалить Huawei Technologies Co. из своей телекоммуникационной сети и принять другие меры для дистанцирования от Китая.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Америка продаст F-35 Саудовской Аравии, однако впереди предстоят еще годы переговоров и утверждений.

"Израиль является единственным государством Ближнего Востока, которое эксплуатирует стелс-истребители, стоимость которых может составлять около 100 миллионов долларов за штуку", - уточнили в Bloomberg.

В свою очередь Su-57E еще не продавался на экспорт, а стоимость одного самолета пока неизвестна. Согласно заявлению, компания предлагает местное производство для иностранных клиентов, а продажа будет включать передачу технологий. Также мало что известно и о характеристиках двухмоторного Su-57E, из-за чего затрудняется его оценка.

"Стелс-самолеты являются более сложными и дорогими в эксплуатации, чем стандартные истребители, что заставляет некоторые страны сосредоточиться на пополнении своих арсеналов менее совершенными моделями, а не покупать лишь несколько стелс-самолетов. Поскольку США и Россия находятся по разные стороны войны в Украине, их авиастроители редко появляются на одной площадке. Впервые эти самолеты были представлены на выставке Aero India 2025 в феврале", - напомнили в материале.

Ранее СМИ раскрыли, какими ракетами оснастили украинские самолеты Mirage 2000. Речь идет о ракетах Magic-2 для противодействия российским воздушным целям. Как стало известно, эти ракеты используют истребители Mirage 2000, а также другие самолеты, интегрированные с французскими системами управления вооружением.

"Боевая часть ракеты - осколочно-фугасная, с предварительной насечкой обломков для максимально эффективного поражения воздушных целей. Magic-2 предназначены для уничтожения вражеских самолетов и вертолетов, включая истребители, штурмовики и другие воздушные средства противника", - рассказал "Милитарный".

В то же время The Wall Street Journal писало, что во Франции готовы изготовить для Украины до 100 истребителей Rafale, но есть проблема. По словам журналистов, нерешенным остается вопрос, кто за это заплатит. Как предполагает издание, ни Киев, ни Париж не имеют средств, чтобы профинансировать производство этих истребителей.

