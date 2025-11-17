Медведев вновь повторил размытые "требования" России для прекращения войны против Украины.

Бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на прогноз президента Франции Эмманюэля Макрона о том, когда закончится война в Украине. По его словам, только Москва решит, когда это произойдет.

"Специальная военная операция продолжается. Мы продолжим, пока Россия не достигнет своей цели", - сказал он на встрече с активистами "Молодой гвардии", которые отправляются воевать против Украины.

Напомним, что на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Макрон спрогнозировал, что мир в Украине может наступить раньше 2027 года. Он добавил, что в контексте решений, которые являются поворотными и важными, европейцы сплочены с американцами, и являются решительными для того, чтобы противостоять России.

В частности, лидер Франции поделился, что уже осуществляется работа для усиления санкций против России и ее теневого флота. Также он выразил уверенность, что не будет длительного мира, если не будет сильной украинской армии.

Орбан высказался о шансах Украины на победу в войне

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины якобы нет "никаких шансов" на победу в текущей войне против России. По его словам, дальнейшая финансовая поддержка страны со стороны ЕС является безумием.

Премьер Венгрии также обвинил европейских лидеров в том, что они "продолжают войну в Украине", чтобы получить лучшие позиции для дальнейших переговоров по мирному соглашению. Он считает, что такая позиция является "абсолютно ошибочной".

