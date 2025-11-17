Уже известна дата премьеры.

Disney выпустила первый тизер лайв-экшн римейка мультфильма "Моана" Стало известно, кто сыграет главных героев.

Как сообщает Variety, роль отважной Моаны досталась 18-летней актрисе Кэтрин Лагаайи. Именно ее можно заметить на первых кадрах анонса, в котором она спела саундтрек How Far I'll Go, повторив культовый кадр на корабле из мультфильма.

"Я очень рада сыграть эту роль, потому что Моана - одна из моих любимых героинь. Для меня большая честь иметь возможность почтить Самоа и все народы Тихоокеанских островов, а также представлять молодых девушек, похожих на меня", - поделилась актриса.

Предварительно была информация, что Моану должна была бы сыграть Аулии Кравальо, которая озвучивала эту персонажку в мультике. Впрочем, слухи подтвердились только относительно ее партнера по дубляжу - Дуэйна Джонсона. Именно он воплотит образ Мауи на экране.

Хотя в первом тизере не показали Джонсона в роли полубога, можно увидеть эффектное превращение героя в птицу.

Стоит отметить, что первая часть мультфильма "Моана" вышла в 2016 году, тогда как его продолжение в 2024-м. Премьера римейка запланирована на июль 2026 года.

