Зрителей снова ждут темный юмор и сложные загадки.

Netflix опубликовал первый трейлер детективного фильма "Достать ножи: Воскрешение покойника" с Дэниелом Крейгом в главной роли.

В третьем фильме Райана Джонсона ("Звездные войны: Последние Джедаи", "Петля времени") звездный исполнитель агента 007 снова перевоплощается в гениального детектива Бенуа Бланка. По сюжету в тихом городке на севере штата Нью-Йорк происходит загадочная смерть, которая шокирует весь местный приход.

Когда священник Джад Дюплентиси, которого сыграл Джош О'Коннор ("Корона") отправляется помогать монсеньору Джефферсону Виксу (Джош Бролин, известный по ролям в фильмах "Мстители" и "Дюна") в исполнении церковных обязанностей, становится понятно, что община находится на грани краха.

В фильме также снялись Гленн Клоуз ("Роковой поезд", "101 далматинец"), Томас Гейден Черч ("На обочине"), Кэрри Вашингтон ("Скандал"), Дарил Маккормак ("Острые козырьки"), Джереми Реннер ("Мстители", "Теория хаоса"), Эндрю Скотт ("Дрянь", "Шерлок"), Кейли Спейни ("Присцилла", "Чужой: Ромул") и Мила Кунис ("Черный лебедь", "Самая счастливая девушка на свете").

Райан Джонсон признает, что это был самый сложный сценарий в серии "Ножи наголо". Фильм выйдет в кинотеатрах 26 ноября, а уже 12 декабря станет доступным на Netflix.

Напомним, на днях был опубликован первый трейлер фильма "Грозовой перевал", главные роли в котором исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди.

