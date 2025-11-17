Ведущий объяснил, при каких условиях певица сможет вернуться.

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал заявления своей кумы, певицы Светланы Лободы о концертах в Украине. Шоумен заявил, при каких условиях это возможно.

Недавно Лобода выступила в Кишиневе, Молдова, где со сцены заговорила о скором возвращении в Украину. В частности, артистка не исключила возможности проведения своих концертов на родине.

На это отреагировал ее кум и близкий друг Анатолий Анатолич. В комментарии "Утру в большом городе" ведущий отметил, что не представляет концерта Лободы с русскоязычным репертуаром в условном "Дворце Спорта.

Видео дня

Он поделился, что не обсуждал эту тему со Светланой лично, однако считает, что ей нужно перевести свои хиты на украинский. В таком случае он поддержит куму.

"Я думаю, что с русскоязычным репертуаром это невозможно. Это не ко времени. Я против этого. Но, если она решит перевести весь свой репертуар, если она сейчас скажет: "Смотрите, я делаю полностью украиноязычную программу, все свои хиты перевожу на украинский". Я скажу: "Класс, давай я поддерживаю", - отметил Анатолий.

К слову, недавно Анатолич высказался относительно позиции Лободы, которая продолжает работать на русскоязычную аудиторию, и попытался ее оправдать.

Вас также могут заинтересовать новости: