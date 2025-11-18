"Петушиное яйцо" – это отнюдь не яйцо, снесенное самим петухом.

Куриные яйца – это продукт, который есть в рационе многих людей. Их добавляют различные блюда – от яичницы до выпечки или лапши. Хотя куриные яйца вряд ли вызовут у кого-то удивление, есть один феномен под названием "петушиное яйцо", с которым многие жители мегаполисов никогда не сталкивались. УНИАН расскажет, что это за диковинка.

Что такое "петушиное яйцо"

"Петушиное яйцо" – это отнюдь не яйцо, снесенное самим петухом. У петуха нет яйцевода, поэтому физически это невозможно.

По сути, это то, как называются маленькие яйца, которые курица несет "на прощание". Появление такого яйца в курятнике означает, что одна из птиц больше нестись не будет.

Можно ли есть "петушиные яйца"

Итак, со значением термина "петушиное яйцо" мы разобрались. Теперь поговорим о том, можно ли их употреблять в пищу.

Если вы когда-нибудь находили такой "подарок" в курятнике и задумывались, можно ли есть "яйца петуха", ответ – да.

Для понимания, это такое же яйцо, как те, что мы видим в магазинах, однако намного меньше. По размеру оно ближе к перепелиному, хотя по цвету ничем не отличается от куриного.

Хотя такие яйца употреблять вполне безопасно, в большинстве случаев их либо выбрасывают, либо отдают собакам.

Что делать, если куриные яйца мелкие

Зачастую мелкие яйца несут молодые куры. Делать с этим ничего не нужно. Через 1-2 месяца все наладится само по себе.

Но если речь идет о курах постарше, причина может заключаться в условиях содержания птицы. В рационе кур должно быть минимум 16-17% протеина. Можете давать им специальный комбикорм для несушек, добавлять в смесь соевый или подсолнечный шрот. Иногда можно добавлять немного вареного яйца и творога.

На массу яйца влиять может и дефицит кальция. В таком случае нужно добавлять в корм специальные премиксы или обеспечить птице доступ к ракушке или известняку.

Специалисты также советуют проверить кур на глистов.

